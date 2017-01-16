Trabzonspor'da Emmanuel Mas'ın Doğum Günü Kutlandı

Trabzonspor'da Arjantinli futbolcu Emmanuel Mas'ın doğum günü kutlandı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, akşam yemeği sonrası 28. yaş günü nedeniyle Emmanuel Mas'a teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlama yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, kutlama nedeniyle Mas'ın büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.