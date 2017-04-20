Trabzonspor'da Durica, Mas ve Olcay İmza Gününe Katıldı

TRABZONSPOR'da Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.



Trabzon'da QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Trabzonsporlu futbolcular Durica, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, yoğun ilgiyle karşılandı.



Bordo mavili 3 futbolcu, 2016-2017 sezonu formalarını imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.



- Trabzon