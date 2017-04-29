Trabzonspor'da Çok Konuşulan Kare
Nevzat Aydın, Trabzonspor maçını izledi Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile yönetici Nevzat Aydın arasında çıkan krizin ardından Aydın'ın Gençlerbirliği maçına gelmesi dikkat çekerken ilginç bir olay yaşandı.
Başkan Usta'nın transfer çalışmaları hakkında Aydın'a yaptığı eleştiriler sonrası çıkan krizin ardından Trabzpnspor yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın, Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçı özel locasında izlemeye geldi.
Nevzat Aydın'ın bir hayli neşeli olduğu görülürken sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafta Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin şaka yollu Nevzat Aydın'ın elini öpmesi objektiflere yansıdı. Fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken farklı yorumları beraberinde getirdi.
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