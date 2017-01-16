Trabzonspor'da Caceres Defteri Yeniden Açıldı

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor'da, Martin Caceres defteri yeniden açıldı. Bordo-mavililer Uruguaylı oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için çalışıyor.



Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres transferini sonuçlandırmak istiyor. Yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle bu transferi bir dönem askıya alan bordo-mavili kulüp, oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncunun Trabzonspor ile anlaşmaktan yana tavır koymasının ardından bordo-mavili kulübe haber gönderen Caceres ile görüşmeler sürdürülüyor. Karadeniz ekibi birkaç gün içinde bu transferi olumlu ya da olumsuz sonuçlandırmayı hedefliyor.



Villarreal, Barcelona, Sevilla ve Juventus gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Martin Caceres'in bonservisi elinde bulunuyor.



Hugo Rodallega'da menajer sıkıntısı



Kış transfer döneminde şimdiye kadar Pereira, Mas, Olcay ve Medjani'yi kadrosuna katan Trabzonspor golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin gündeminde ilk sırada yer alan Hugo Rodallega Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakarken, oyuncunun menajeri ise golcü oyuncuyu Çin'e pazarlamak istiyor. Çin'den gelen teklifleri Trabzonspor'a karşı koz olarak kullanan oyuncunun menajeri fiyat artırımı isterken, bu istek ise bordo-mavili kulüp tarafından olumlu karşılanmadı. Oyuncunun transferi konusunda bordo-mavili kulübün görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. - TRABZON