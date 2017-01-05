Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.
Slovak futbolcu yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.
Tolga SAĞLAM - ANTALYA / DHA
Trabzonspor'da Bero Kamptan Ayrıldı
Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.
Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads