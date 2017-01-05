Trabzonspor'da Bero Kamptan Ayrıldı

Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.



Slovak futbolcu yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.



Tolga SAĞLAM - ANTALYA / DHA