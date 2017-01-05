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Trabzonspor'da Bero Kamptan Ayrıldı

Trabzonspor'da Bero Kamptan Ayrıldı

Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.

Trabzonspor'da Bero Kamptan Ayrıldı

Antalya kampındaki antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu Matus Bero, tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.

Slovak futbolcu yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak. Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.

Tolga SAĞLAM - ANTALYA / DHA

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