Trabzonspor'da Beraberlik Üzüntüsü!

Trabzonspor'un yıldızları, Gençlerbirliği karşısında kelimenin tam anlamıyla bir gol kaçırma yarışına girmiş, birbirinden önemli fırsatları elinin tersiyle itmişti. Buna karşın Bordo-Mavili taraftarlar futbolcularını soyunma odasına alkışlarla göndererek adeta futbolu ödüllendirmişti. Ancak bu büyük moral bile Karadeniz temsilcisinin starlarının yüzünü güldürmedi.



Soyunma odasında oldukça moralsiz bir görüntü içinde olan gecenin gol kaçıran isimlerine takım arkadaşları da elinden geldiğince destek oldu. Özellikle Rodallega ve Olcay'a başta kaptan Onur Kıvrak olmak üzere birçok arkadaşının kol kanat gerdiği, "Futbol bir takım oyunu. Biz beraber kazanan, beraber kaybeden bir takımız. Bu yüzden kimse kendisini maçın sorumlusu olarak görmesin. Kalan 5 haftada kayıpları telafi için elimizden geleni yapıp taraftarımızın alkışlarına yaşık olacağız" sesleriyle koridorları inlettiği bildirildi.



(Fanatik)