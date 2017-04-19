Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynadı.



Antrenman, futbolcuların taktik çalışması ile sona erdi.



Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.