Trabzonspor'da Antalyaspor Hazırlığı Başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yapıldı. Dame N'Doye ile Ogenyi Onazi, çalışmalarda yer almadı. Bordo mavili takım, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek..



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Salon çalışmalarından görüntüler



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