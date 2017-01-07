Trabzonspor, Castillo'nun Bonservisini Aldı

Trabzonspor, kiralık olarak kadrosunda bulunan Fabian Castillo’nun satın alma opsiyonunu kullandı.

Trabzonspor, Castillo'nun Bonservisini Aldı

Trabzonspor, kiralık olarak kadrosunda bulunan Fabian Castillo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. Kolombiya'lı oyuncu 3,5 yıl daha bordo-mavili formayı giyecek.

Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun bonservisini aldı. Sezon başında Major League Soccer takımlarından Dallas'tan kiralanan hücum oyuncusu için 1 milyon Dolar bonservis bedeli ödendi. Sözleşmedeki opsiyonu kullanmak için sezon sonunu beklemeyen Trabzonspor, Castillo'yu 3,5 yıl daha renklerine bağladı. - İSTANBUL

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