Trabzonspor, Castillo'nun Bonservisini Aldı

Trabzonspor, kiralık olarak kadrosunda bulunan Fabian Castillo'nun satın alma opsiyonunu kullandı. Kolombiya'lı oyuncu 3,5 yıl daha bordo-mavili formayı giyecek.



Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun bonservisini aldı. Sezon başında Major League Soccer takımlarından Dallas'tan kiralanan hücum oyuncusu için 1 milyon Dolar bonservis bedeli ödendi. Sözleşmedeki opsiyonu kullanmak için sezon sonunu beklemeyen Trabzonspor, Castillo'yu 3,5 yıl daha renklerine bağladı. - İSTANBUL