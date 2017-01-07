Trabzonspor Castillo'nun Bonservisini Aldı

TRABZONSPOR Kulübü, Major League Soccer'dan kiralanan Fabian Castillo'nun opsiyon hakkını kullanarak oyuncunun bonservisini satın aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer'a 1 milyon dolar ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır" ifadelerine yer verildi.



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