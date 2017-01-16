Trabzonspor Caicedo'yu Resmen İstedi

Trabzonspor forvet transferi için görüştüğü Rodallega'ya imza attırmak için geri sayıma geçerken, bu bölge için farklı bir isimle daha temasa geçti. Bordo-mavili takım Espanyol'un takımdan ayrılmasına onay verdiği Ekvatorlu Felipe Caicedo için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Trabzonspor kulübünden yapılan teklifte oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için kulübüne 600 bin Euro önerildi. Ayrıca satın alma opsiyonu için de 2 Milyon Euro'luk maddenin sözleşmesine konulacağı belirtildi. Ancak birçok farklı ülkeden ve takımdan teklif alan Caicedo için yapılan bu teklifin Espanyol tarafından yeterli bulunmadığı ve teklifin arttırılması gerektiği Bordo-Mavili yönetime iletildi. Yönetim 2. bir teklifle Espanyol'un kapasını çalabilir.

ERSUN YANAL RODALLEGA İLE GÖRÜŞTÜ



Bu arada Trabzonspor Caicedo'yu Rodallega'nın alternatifi olarak düşünürken, Rodallega ile de tamaslar devam ediyor. Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Rodallega transferinin sonuçlandırılmasının an meselesi olduğunu ifade ederek, "Sadece Rodallega değil birçok farklı oyuncuyla da temaslarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Takvim