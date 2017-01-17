Trabzonspor, Caceres'i İstanbul'a Getiriyor

TRABZONSPOR, son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres'i İstanbul'a getiriyor.



Bordo mavililer, bir süredir görüşme halinde olduğu Martin Caceres transferinde sona yaklaştı. Daha önce Urugaylı savunma oyuncusuyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor yönetiminin, menajerler aracılığıyla son bir teklif yaptığı ve 29 yaşındaki savunmacıdan olumlu yanıt alındığı öğrenildi. Caceres'in yarın İstanbul'a gelerek bordo mavililerle son detayları görüşüp, ardından da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Yapılacak kontrollerde bir soruna rastlanmaması durumunda ise bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.



- Şhane