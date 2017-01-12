Trabzonspor, Caceres'e İmza Attırıyor!

Trabzonspor, Juventus'la yollarını ayıran Uruguaylı yıldız Martin Caceres'in transferini açıklamak için artık gün sayıyor.



29 yaşındaki stoper Martin Caceres ile senelik 2 milyon Euro'dan 2 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor'un, imza parası olarak da 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.



Türkiye'deki hava şartları dolayısıyla gelişi geciken Martin Caceres'in Bursaspor maçı sonrası doğrudan Trabzon'a uçacağı ve resmi sözleşmeye imza atarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Sporx