Trabzonspor Biletini Kesti!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son dört maçını kaybederek, 14. sıraya kadar gerileyerek 14. sıraya inen Trabzonspor Medical Park, ABD'li oyuncusu Julian Wright (1987- 2.03 m)'ı gönderdi. Siyah-beyazlılar'a 92-62 mağlup olan Karadeniz ekibinde 31 dakika oyunda kalan Wright mücadeleyi 9 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 3 top kaybıyla kapatmıştı.



Bordo-mavili kulüpten ABD'li oyuncu hakkında alınan karar bir yazılı açıklama ile duyuruldu:



"30.04.2017 Cumartesi günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. Haftasında Beşiktaş Sombo Japan ile oynadığımız maç sonrası disiplinsiz ve hatalı davranışlarından dolayı Julian Wright kulübümüzden gönderilmiştir."



Kaynak: Fanatik