Trabzonspor Biletini Kesti!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. sıraya kadar gerileyerek 14. sıraya inen Trabzonspor Medical Park, ABD'li oyuncusu Julian Wright'ı gönderdi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son dört maçını kaybederek, 14. sıraya kadar gerileyerek 14. sıraya inen Trabzonspor Medical Park, ABD'li oyuncusu Julian Wright (1987- 2.03 m)'ı gönderdi. Siyah-beyazlılar'a 92-62 mağlup olan Karadeniz ekibinde 31 dakika oyunda kalan Wright mücadeleyi 9 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 3 top kaybıyla kapatmıştı.
Bordo-mavili kulüpten ABD'li oyuncu hakkında alınan karar bir yazılı açıklama ile duyuruldu:
"30.04.2017 Cumartesi günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. Haftasında Beşiktaş Sombo Japan ile oynadığımız maç sonrası disiplinsiz ve hatalı davranışlarından dolayı Julian Wright kulübümüzden gönderilmiştir."
Kaynak: Fanatik
Kaynak: Sporvadisi.com
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