Trabzonspor-Beşiktaş Notlar
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden farklı olarak kadroda 4 değişikliğe gitti.
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'inden farklı olarak kadroda 4 değişikliğe gitti. Yanal, kart cezalısı N'Doye'un yerin ilk 11'de Rodellaga'ya, Zeki, Medjani ve Bero'nun yerlerine ise Çaykur Rizespor maçıyla birlikte kart cezasını tamamlayan Pereira, Uğur ve Yusuf Yazıcı'ya görev verdi.
GÜNEŞ KADROYU BOZMADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta ligde 3-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçı 11'inde değişiklik yapmadı. Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabri'de Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Şenol Güneş, ayrıca Antalyaspor ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Aboubakar'ın cezasının sona ermesine rağmen forvet hattında yine Cenk Tosun'u tercih etti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK MAÇI
Açılışı 18 Aralık 2016 yılında yapılan Trabzonspor'un yeni stadının yer aldığı Şenol Güneş Kompleksi'nde Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla birlikte bir ilk daha yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında konuk ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş, adının verildiği komplekste Trabzonspor'a karşı ilk maçına çıktı.
TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş maçına yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'in 25'nci haftasında Galatasaray karşılaşmasında iç saha taraftar rekorunu kıran bordo mavililer, Beşiktaş maçına da büyük ilgi gösterdi ve 41 bin 461 kişilik Şenol Güneş Kompleksi'nin tamamına yakınını doldurdu. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.
KOLBASTI VE HORON GÖSTERİSİ
Trabzonspor'un Şenol Güneş Kompleksi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi bir grup kolbastı ve horon ekibi kısa bir süre gösteri yaparak taraftarları eğlendirdi.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kuruluna maç öncesi dostluk yemeği verildi. Yemeğe; Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençaga Meriç, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Coşkun Bülbül, Okan Alemdaroğlu, Özer Bayraktar ve Adem Beder, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemekte her iki kulüp yetkilileri birbirine karşılıklı olarak başarı dileyerek, maç anısına hediye sundu.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide 'Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev' sloganına yer verildi.
- Trabzon