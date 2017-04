Trabzonspor-Beşiktaş Maçının Ardından (3)

Trabzonspor'da Teknik Direktör Yanal: "Doğru yoldayız"



Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, kazanabilecekleri bir maçtan mağlup ayrıldıklarını ancak doğru yolda olduklarını söyledi.



YANAL: DOĞRU YOLDAYIZ



Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Taraflı, tarafsız seyredenlerin alkışladığı gece oldu. Bu ortamı oluşturan taraftarımıza, camiamıza, stadı dolduran tüm futbol severlere teşekkür etmek lazım. Bu oyunu oynayan ve herkese sevdiren oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Kaybederken kazandığımız çok şey var. Trabzonspor, doğru bir yolda. Kazandığımız oyunun sonucunu kaybettik. Ben oyuncularımızın saha içindeki tutumundan ve istedikleri oyunu oynama arzusundan memnunum. Gelişen, geliştikçe büyüyen bir takımız. Beşiktaş, 5'nci sezonunu yaşıyor. Vefa yılının ardından 2 yıl zirvenin takımı olmak için çaba sarf ettiler. Yeri geldi düştüler, statlarından uzak kaldılar, şampiyonluğun en büyük adayılar. Bir soluğa ihtiyaç var. 7 bin 800 ortalama ile oynadığımız eski stadımız Avni Aker'den yeni stadımızla 30 binli rakamlara ulaştık. Taraftarımızın, camiamızın güvenebileceği yolda olduğumuzu düşünüyorum."



"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"



Gelişmek ve büyümek için zamana ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Yanal, şöyle devam etti;



"Bu mücadeleyi daha kaliteli yapmak için gelişime, sürekliliğe ihtiyaç var. Burada oynamayı, bulunmayı seven bir guruba sahibiz. Bugün en az rakibimiz kadar kazanabilirdik. Türkiye'nin iyi takımıyla oynadık. Cesaretliydik, bu cesareti kaybetmemeliyiz. Şampiyonluğun başarının zirvenin ruhunda cesaret olmalı."



Yanal, Onur'un maç sonunda hakeme yaptığı itiraz ve ardından sarı kart görerek cezalı durumuna düşmesine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekten zor bir yerden geliyoruz. İlk yarıya baktığımızda 16 maçta 18 puan topladık. Farklı travmalar yaşayan bir takım. Bugün maça çıkarken namağluptuk. Burada gol yememiş, mağlup olmamıştık. 10 maçta 3 gol yemiştik. Oynayarak hakkımızla kazanmaya yönelik bir tutum içindeydik. Bundan asla vazgeçmedik. Maç içinde bu tip tepkiler doğal oluyor. Maçın atmosferine bağlamak lazım. Fauldü, değildi tartışmaları oluyor, sonra içeride bakıyorsunuz çok komik oluyor. Onur, ilk yarı yediği goller sonrası kötü travma geçirmişti. İkinci yarıda 3 golde tutuyorduk, böyle olunca normal tepkiler. Ben bunu çok masum olarak görüyorum. Kötü niyetle yapmayacağını düşünüyorum. Kural işler, herkes cezasını görür. Daha çok sıcak. Kendisiyle görüşmedim. Konuşuruz, kendi içimizde çözeriz."



ŞENOL GÜNEŞ: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ AVANTAJ YAKALADIK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Trabzonspor galibiyetiyle birlikte şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe aldıklarını belirterek şunları söyledi:



"Bugün kazanan biz olduk ama kaybetmesine rağmen Trabzonspor'un da çok şey kazanacağını düşünüyorum. Bazen kaybederek geleceğini kurarsın. İlk 25 dakika çok iyi oynadık ancak ilk atakta golü yedik. Sonrasında oyundan kopmadık. İlginç maç oldu, yorum yapacak çok şey var. Trabzonspor iyi geliyor, biz de iyi oynuyoruz. İyi oyuncuların, iyi zeminin, iyi atmosferin olduğu maç da iyi olmalıydı. Öyle de oldu. Bu tesisi sağlayanlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buranın şehrin geleceğini kurtaracağını düşünüyorum. Burayı sadece spor tesisi olarak görmemek gerekiyor. Trabzonspor yönetimi zaten iyi işler yapıyor. Umarım bu tesis akılcı kullanılır."



"DUYGUSALLIKLARIN OLDUĞU BİR MAÇTI"



Kendisi ve Trabzonspor'a Beşiktaş'tan gelen oyuncular için de duygusal bir maç olduğunu kaydeden Güneş, şöyle konuştu;



"Maç içerisinde kırılmalar olacaktı. Bunu zaman zaman ben de yaşadım. Sonuca göre konuşmayı doğru bulmuyorum. Yenilebilirdik de ancak Trabzonspor'un da bundan sonraki maçlarını kazanacak gücü olduğunu düşünüyorum. Tüm futbolseverlerin bu maçtan zevk aldığına inanıyorum. Bu maçta sonuca takılmamak gerekiyor. Lig yarışı devam ediyor. Trabzonspor'un da şansı devam ediyor. Oyun olarak ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum ve bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Trabzonspor'un olağanüstü başarılı olduğunu düşünüyorum. Ortalama 2.6 puanla gitmek şampiyon yapar ama bunun sürekli devam etmesi mümkün değil. Umarım Trabzonspor gelecek yıl bunu başarır."



"TRABZON'U SEVİYORUM"



Kendisi hakkında yorumlar yapıldığına vurgu yapan Güneş, açıklamalarını şöyle sürdürdü;



"Sevdiğini düşünen hep yanar, sevdiğini düşünmeyen neye yarar. Trabzon'u, insanlarını seviyorum. Onlar da beni seviyor. Bu şehirde futbol eksikliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bazen hakkımda çok şeyler yazılıyor ancak konuşmak istemiyorum. Kimseye saygısızlık yapmayı doğru bulmam. Alacağımız sonuçlar bizi en iyi yerlere getirse bile ben Trabzon'da doğan, burada yetişen ve İstanbul'da çalışan Şenol Güneş'im. Başka bir unvanım yok."



"AVANTAJ YAKALADIK"



Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladıklarını söyleyen Güneş, şöyle konuştu;



"Maç 3-3 bitseydi üzgün olurdum ama sevinirdim de. Çünkü Trabzonspor 3-2 de kazanabilirdi. Oyundan koptuğumuz dönem oldu. 4-3 olunca tabii ki kulüp olarak önemli mesafe aldık. Şimdi Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray moral anlamında sıkıntı yaşayabilir. Trabzonspor bunu iyi kullanırsa onları yakalayabilir. Onların beklentileri yukarıyı yakalamak. Biz ise mesafeyi ve yerimizi korumaya çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar.



"CENK'TEN MEMNUNUM"



Cenk'in performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, "Gol kralı olmasını isterim. Zaten bir maç dışında ligde tüm maçlarda oynattım. Çalıştığı, koştuğu zaman ne kadar başarılı olduğu ortada. Bazen yakınlarımızın cenazesine gidemiyoruz. O da öyle düşündü, bugün geldi ve iyi de oynadı. İlk 45'de oyundan almayı düşünüyordum. Lyon maçında da oynaması gerekiyordu. Biraz geç dışarı almak durumunda kaldım. Buna rağmen o da çıkmak istemedi. Cenk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Adanaspor maçında oynamayacak. Cenk'ten genel anlamda memnunum" dedi.



CENK TOSUN: "3'ÜNCÜ YILDIZI TAKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Müsabaka sonrası Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:



"Çok üzgün ve buruk bir şekilde çıktım maça. Bizim işimiz bu futboldan para kazanıyorum. Babamı maalesef kaybettik. Çok üzgündüm maçtan önce. Ama hayat bu hepimizin gideceği yer orası. Allah mekanını cennet eylesin, toprağı bol olsun. Maçtan önce onun için çok dua ettim, galip gelmemiz için. Çünkü o bizim galibiyetlerimizle mutlu olan bir kişiydi. Çok üzgünüm ama bugünkü galibiyete beni biraz sevindirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir geri dönüşe imza attılar. Burada kolay değildi Trabzonspor'a karşı oynamak. Çok güzel ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu maçtan ders çıkartıp Lyon maçına yüzde yüz hazır olmak istiyoruz. Bence biz ilk yarım saat bence en iyi topumuzu oynadık bu sezon. Golü bulduk belki 2'yi, 3'ü bulabilirdik, final paslarını iyi veremedik. Maç ondan sonra biraz ortada gitti. Güzel bir maç oldu hem takım arkadaşlarımı hem de Trabzonspor'u kutlamak isterim. Belki de sezonun en iyi maçını oynadı her iki takımda. Tüm futbol severler bu maçla mutlu olmuştur. Bizim şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri var. Beşiktaş çok büyük ve her sene şampiyonluğa oynayan bir camiadır. Biz bu sene 3'üncü yıldızı takmak için elimizden geleni yapacağız. Buna söz verdik."



ATİBA: "BÖYLE ZOR BİR DEPLASMANDA GALİBİYETİ ELDE ETTİK"



Her iki takımında kazanmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Atiba Hutchinson da



"Gerçekten harika bir akşam ve çok iyi bir maç oldu. İki takımda kazanmak için elinden geleni yaptı. Genel olarak üstün olarak bizdik. Özellikle oyunun ilk 30 dakikasını biz kontrol ettik. Bazı bölümlerde bazı hatalar yaptık bunun da bedelini ödedi, ama pes etmedik sonuna kadar galibiyeti kovaladık. Böyle zor bir deplasmanda galibiyeti elde ettik" diye konuştu.



OĞUZHAN: "OYUNU YİNE ZORA BİZ SOKTUK"



Oğuzhan Özyakup ise maçı kendilerinin zora soktuğunu ifade ederek, "İki kez öne biz geçtik. Zorlu bir deplasman olduğunu biliyorduk. Trabzon evinde gol yememişti biz burada 4 gol bulduk. Güzel bir müsabaka oldu. Taraflı tarafsız herkesi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor özellikle orta sahada çok güçlüydü, bazı eksiklikleri vardı biz de bu eksiklikleri iyi değerlendirdik ve 4 gol bulduk. Maçın başından sonuna topa sahip olan bizdik, oyunu yine zora biz soktuk. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bu akşam herkes için iyi bir maç oldu" ifadelerinde bulundu.