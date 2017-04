Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4

STAT: Meical Park Arena



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Cem Satman (xx), Kerem Ersoy (xx)



TRABZONSPOR: Onur (xx)- Pereira (xxx), Uğur (xx), Durica (xx), Mas (xx), Okay (xxx), Onazi (x) (Dk.76 Aytaç x), Castillo (xxx), Yusuf Yazıcı (xxxx) (Dk.84 Bero), Olcay (xx), Rodallega (xxx)



BEŞİKTAŞ: Fabri (xx)- Adriano (xx), Tosic (xx), Marcelo (xx), Gökhan (xx), Oğuzhan (xxx), Atiba (xxx), Quaresma (x) (Dk.34 Aboubakar xxx), Talisca (xxx) (Dk.86 Mitrovic), Babel (xx), Cenk (xxx) (Dk.76 Necip x)



GOLLER: Dk.25 Okay, Dk.63 Castillo, Dk.65 Rodallega (Trabzonspor), Dk.4 Cenk, Dk.55 Aboubakar, Dk.74 Talisca, 90+1 Atiba (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Yusuf Yazıcı, Pereira, Onur (Trabzonspor), Cenk, Tosic (Beşiktaş)



SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Bordo mavililerin gollerini 25'te Okay, 63'te Castillo ve 65'nci dakikada Rodallega kaydederken, Beşiktaş'ın golleri ise 4'te Cenk, 55'te Aboubakar, 74'te Talisca ve 90+1'de Atiba'dan geldi. Bu sonuçla Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı.



2'nci dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası yayının gerisinde kullandığı serbest atışı 6 pasa doğru ortaladı, savunmanın uzaklaştırdığı top Olcay'ın önünde kaldı, doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Fabri rahat kontrol etti.



4'ncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Adriano çizgiden içeriye ortaladı, savunmanın ıskaladığı topu Cenk ağlarla buluşturdu: 0-1.



18'nci dakikada Oğuzhan ceza sahası yayının üzerinden topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Babel'e aktardı, önüne düzeltip kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Onur yatarak kontrol etti.



19'uncu dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Quaresma'nın doğrudan kaleye gönderdiği top kalenin üstünden auta çıktı.



25'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan ceza sahası dışına çıkardığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Okay Yokuşlu, rakibinin yanından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



33'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta top kalenin üstünden dışarıya gitti.



41'nci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın savunmanın arkasına ortaladığı topu Rodallega bekletmeden kafayla kaleye gönderdi ancak Fabri uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



46'Incı dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Castillo'nun kaleye gönderdiği şutu Fabri yumruklayarak uzaklaştırdı.



55'nci dakikada Oğuzhan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aboubakar'ın dönerek yerden kaleye gönderdiği şut Onur'un sağından ağlarla buluştu: 1-2.



63'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında Castillo sol kanattan topla birlikte ceza sahası yayı üzerine ilerledi, sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şut Fabri'nİn sağından ağlarla buluştu: 2-2.



65'İnci dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Rodallega'nın önüne düştü, altı pasın üzerinden tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.



74'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği top ağlara gitti ve skora yeniden denge geldi; 3-3.



75'inci dakikada golün başlama vuruşunda Fabri'nin önde olduğunu gören Rodallega'nın orta saha yayının üzerinden doğrudan kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına geri döndü.



90'ıncı dakikada ceza sahası çizgisinin gerisinden kazanılan serbest atışta Rodallega'nın doğrudan kayele gönderdiği şut kalenin üzerinden dışarıya gitti.



90+1'inci dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ceza sahasına ortaladığı topu Atiba gelişine kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-4.



Karşılaşma 4-3 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.



QUARESMA DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ta Quaresma, karşılaşmanın 31'nci dakikasında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Kenara gelen oyuncu tedavisi sonrası oyuna devam edemeyince yerini Aboubakar'a bıraktı.



CENK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ta 3 sarı kartla ceza sınırında yer alan forvet oyuncusu Cenk Tosun, Trabzonspor maçının 32'nci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Cenk, ligin 28'nci haftasında Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



ONUR ANTALYA MAÇINDA YOK



Trabzonspor'da 3 sarı kartla ceza sınırında yer alan ve Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz sonucu sarı kart gören Onur Recep Kıvrak cezalı duruma düştü. Onur, ligin 28'nci haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle görev yapamayacak.



İÇ SAHA SEYİRCİ REKORU KIRILDI



Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta bordo mavililer Medical Park Arena'da iç saha taraftar rekorunu kırdı. Son olarak ligin 25'nci haftasında oynanan Galatasaray maçında 33 bin 809 taraftar tribünlerde yer alırken, Beşiktaş maçını 35 bin 513 taraftar izledi ve bordo mavililer yeni bir rekora daha imza attı.



- Trabzon