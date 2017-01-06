Trabzonspor Beni İstiyor"

Fırtına'nın transfer gündeminde yer alan Ömer Ali Şahiner, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un kendisine teklif yaptığını doğrulayan başarılı sağ kanat oyuncusu, "Trabzonlu yöneticiler, kulübümle anlaşmadan benimle görüşmeyeceklerini belirtmişler. Menacerime haber verip, beni istediklerini açık açık söylediler. Başkanlar arasında görüşme oldu ama ne çıktı bilmiyorum. Muhtemelen ikinci yarıda da Konyaspor forması giyerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik