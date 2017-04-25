Trabzonspor Başkanı Usta: "Tünelin Ucunda Işığı Gördük"

Trabzonspor'da tünelin ucunda ışığı gördüklerini belirten Başkan Muharrem Usta, "Trabzonspor'un çok daha başarılı yerlere geleceğini, genç nesille birlikte nice şampiyonluklar yaşayacağını inanarak belirtiyorum" dedi.



Muharrem Usta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi Hasan Turan Salonu'nda düzenlenen Ahilik paneline katıldı. Öğrencilere seslenen Usta, Trabzonspor başkanlığına seçildiklerinde verdiği sözleri yerine getiremeyen, aldığı oyuncuların, işçisinin parasını zamanında ödeyemeyen, büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde itibar sorunu en üst düzeyde olan, içerisinde bulunanların 'ben buradan gitsem de kurtulsam' dediği bir ortam ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



"TÜNELİN UCUNDA IŞIĞI GÖRDÜK"



Trabzonspor'da bugün gelinen noktada tünelin ucunda ışığı gördüklerini belirten Başkan Usta, şöyle konuştu;



"Bir şey yapmak istediğinizde zor duruma düşerseniz işiniz çok daha zorlaşmaya başlar. Bir marka bu noktalara düşmüşse, yarın daha iyi olacağınızın garantisi olmadığından size inanmıyorlar. Yeniden itibarınızı kazanmak için çok zorlanıyorsunuz. Sorunları ortadan kaldırmaya çalışırken zaman akıp gidiyor. İnsanların; 'hani burası düzelecekti, yeni bir yönetim seçmiştik, onlara güveniyorduk, onlar da bir şey yapamadı' diye doğal olarak dışarıdan serzenişlerini duyuyorsunuz. Uzun metrajlı bir filmin Trabzonspor'da ilk bölümünü yaşıyorduk. Filmin diğer bölümleri de var. Yönetim olarak bunun hesabını yapmıştık. Bu filmi izleyenler ilk bölümün çok sıkıcı olduğunu görüyorlar. Bunaltıcı, ışık yok, tünel karanlık. İçeride çok kaliteli oyuncu sayılarını attırdıkça, ahengi bozanları uzaklaştırdıkça, ödemeleri zamanında yaptıkça, sözünüze güvenilir duruma geldikçe, çok çalıştıkça bir yerlere gelebiliyorsunuz. Bugün Trabzonspor'da tünelin ucunda ışığı gördük."



"NİCE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Trabzonspor'da takım olgusunu yakaladıklarını ve nice şampiyonluklar yaşayacaklarına inandığını ifade eden Başkan Usta, "Bizim Trabzonspor'da yaptığımız iş; takım olduk. Kaliteli insanların bir arada olduğu iyi bir organizasyon yakaladıysanız ve hesabınızı iyi yapıyorsanız başarılı olacaksınız. Trabzonspor bugün nihayet oralara geldi. Trabzonspor'un geleceği bugünden çok daha parlak olacak. Bu bilinçle, kararlılıkla ne yaptığımızı bildiğimiz sürece, Trabzonspor'un çok daha başarılı yerlere geleceğini, genç nesille birlikte nice şampiyonluklar yaşayacağını inanarak belirtiyorum" dedi.



"ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERE EMANET"



Öğrencilerden işlerini ciddiye almalarını isteyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "İşinizi ciddiye alın. Bu ülkenin geleceğinin sizin ellerinizde şekilleneceğine inanın. Bu karakterlerin içerisine hak hukuk kavramını da eklendiğinizde önünüzde kimse duramaz. Ülkemizin geleceği sizlere emanet. En iyisini yapacağınıza inanıyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.