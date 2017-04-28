Trabzonspor Başkanı Usta: Şehit Kaymakamımızın Hayali Bize Vasiyet Oldu
TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirip hem maç izletme, hem de kenti gezdirme vasiyetini gerçekleştirileceklerini açıkladı.
TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirip hem maç izletme, hem de kenti gezdirme vasiyetini gerçekleştirileceklerini açıkladı.
Kaymakamlık binasına yapılan hain terör saldırısında şehit düşen Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyeti yerine getiriliyor. Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'ni ziyareti sırasında anı defterine, 'Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem maç izleteceğim, hem de kenti gezdireceğim' diye yazan Safitürk'ün bu hayali, Trabzonspor kulübüyle birlikte İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Artvin Trabzonlular Derneği, Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilecek.
150 ÖĞRENCİ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI İZLEYECEK
Mardin ve çevre ilçelerinden 150 öğrenciyle birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile bazı bürokratlar ile şehit Kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de Trabzon'a gelecek. Trabzon'da 3 gün kalacak olan Mardinli misafirler, Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor'un Gençlerbirliği'yle oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, şehit Kaymakamın hayalinin gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı, "Kaymakamımız mükemmel bir insandı. Devletine ve milletine bağlı yiğit bir adamdı. Alçakça şehit edildi. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Gönül isterdi ki o hayattayken bu hayalini gerçekleştirebilseydi; ancak olmadı. Şimdi onun bu hayali bize vasiyet oldu. Cumartesi günü şehidimizin ailesini ve Mardinli kardeşlerimizi stadyumda ağırlayacağız. Bazı etkinliklerimiz de olacak. Ben bütün Trabzonsporluları bu güzel günü daha da anlamlı hale getirmeleri için tribündeki yerlerini almaya davet ediyorum" dedi.
- Trabzon