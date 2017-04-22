Trabzonspor Başkanı Usta, Galibiyet Sonrası Teknik Heyet ve Futbolcuları Tebrik Etti

SPOR Toto Süper Lig'in 28'İnci haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.



Usta ayrıca sosyal medya hesabı Twitter'dan Antalyaspor yönetimine de teşekkür ederek, "Antalya'da her şey dört dörtlüktü. Çok özel bir teşekkür Antalyaspor yönetimine. Misafirperverliğiniz için camiamız adına şükranlarımızla" ifadelerine yer verdi.



- Trabzon