Trabzonspor Başkan Yardımcısı: Mehmet Ekici İçin Beşiktaş Devrede

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transferler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

"AATIF KABUL ETMEDİ, BEŞİKTAŞ'A YÖNELDİK"

Transfer gündemiyle ilgili Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Önder Bülbüloğlu, "Mehmet Ekici sevdiğimiz bize değer katan bir oyuncu. İsteyen kulüpler var. Fenerbahçe konusunda anlaşmıştık, Aatif'in takası kabul etmemesi bu transferi öteledi. Beşiktaş ile de görüşmemiz oldu. Bizimde alacağımız oyuncularla anlaşmamız gerekiyor. Şu anda Mehmet giderse kulübe maddi menfaat sağlanmalı. İlk planda Tolgay Arslan'ı talep ettik. Tolgay dışında, Kerim Frei ve Olcay Şahan gündemimize geldi. Kerim konusunda anlaşma sağlanamadı.

"OLCAY'I TÜM HAKLARIYLA İSTİYORUZ"

Beşiktaş, Tolgay'ı vermek istemiyor. Olcay'ı bütün haklarıyla istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Aatif Fenerbahçe olmazsa ülke dışında başka takıma gitmek istiyor. Bu hafta içerisinde bu konular netleşecektir." dedi.