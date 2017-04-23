Trabzonspor Avrupa Yolunda

Spor Toto Süper Lig'in, ikinci yarısının flaş takımı Trabzonspor, deplasmanda en yakın takipçisi Antalyaspor engelini 3 puanla aşarak Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli bir adım attı. Ligin ilk yarısında içinde bulunduğu karamsar tablodan çıkış arayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise yakaladığı çıkışla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zirveye doğru tırmanışını sürdüren bordo-mavililer, ensesinde bulunduğu iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi haftasında, Antalyaspor engelini 3-0'la geçerek hem yakın takipçisini geride bıraktı hemde derbi haftasında zirveye bir adım daha yaklaşarak Avrupa Kupaları'na katılma yolunda dev bir adıma imza attı.



DEPLASMANDA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ



Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi 19 puan topladı. Bordo-mavililer sırasıyla deplasmanda oynadığı maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 126 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONA 10 PUAN FARK ATTI



Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yakaladığı performansla da geçtiğimiz sezona 10 puanlık fark attı. Karadeniz ekibi 2015-16 sezonunda oynadığı 28 maçta 11 galibiyet 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde ederken, attığı 33 gole karşılık kalesinde ise 38 gol gördü.37 puan ile 10 sırada yer alan bordo-mavililer bu sezon ise oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Attığı 34 gole karşılık kalesinde ise 27 gol gördü. Elde ettiği 47 puanla 5. sırada yer aldı.



(Gökmen Şahin / İHA)