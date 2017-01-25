Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.



Yeni transfer Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın da bordo-mavili ekipteki ilk idmanına çıktığı belirtildi.



Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçıyla yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda edecek.