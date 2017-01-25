Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu: Rodallega Takıma Katkı Sağlayacak

TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Hugo Rodallega'yı kadrolarına katarak önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, "Kısa sürede takımımıza adapte olarak önemli katkılar yapacaktır dedi.



Trabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodallega Trabzon'a geldikten sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile görüştü. Görüşme sonrasında Rodallega'ya giyeceği 28 numaralı formasını veren Çubukçu, önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, "Rodallega ligimizin en önemli golcülerinden biri. Uzun süredir Türkiye'de olması sebebiyle ligi ve ülke kültürünü iyi biliyor. Bunlar bizim için avantaj. Kısa sürede takımımıza adapte olarak önemli katkılar yapacaktır. Transfer hayırlı olsun" diye konuştu.



RODALLEGA: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM



Rodallega ise transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Mazisi başarılarla dolu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak."



- Trabzon