Trabzonspor Asbaşkanı Çubukçu: Ligde Kalan 7 Maça Odaklandık

TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, transferlerle ilgili gelişmelerin sezon sonunda gerçekleşeceğini belirterek şu anda ligde kalan 7 maça odaklandıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Trabzonspor'un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligde kalan 7 haftaya odaklandıklarını dile getirdi. Şu an için en önemli maçlarının Antalyaspor karşılaşması olduğunu ifade eden Çubukçu şunları söyledi;



"Bizim için rakip fark etmiyor. Antalyaspor maçı çok önemli. Kalan maçlarımızdan en iyi sonuçları alarak ligi arzu edilen bir konumda tamamlamak istiyoruz. Taraftar takımı bırakmadığı zaman, birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Trabzonspor'un aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Yeter ki camiamız birlikte olsun, birlikte yürüsün."



TRANSFERE KAPALIYIZ



Çubukçu, sezon sonunda takımın akordunu bozmayacak takviyeler yapacaklarını ancak şu an için sadece lige odaklandıklarını belirterek, "Takımın bir akordu var. Çok transferle bu akordu bozmayacağız. Transfer konuşmak için erken. Ligde kalan 7 önemli maçımız var. Transfer haberlerine kapalıyız. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Zamanı geldiğinde her şey gerektiği şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.



HER TAKIM ONUR GİBİ KALECİYE SAHİP OLMAK İSTER



Trabzonspor kaptanı kaleci Onur ile ilgili de konuşan Asbaşkan Çubukçu, "Dönem dönem takımımızın iyi oynayıp kaybettiği, kötü oynayıp kazandığı maçlar olacaktır. Bu zaman zaman futbolcular için de geçerli olabilir. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Her takım Onur gibi bir kaleciye sahip olmak ister. Onur, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımımıza katkı sağlamaya devam edecektir" diyerek açıklamalarını noktaladı.



CASTİLLO EN ÇOK FORMA GİYEN KOLOMBİYALI OLDU



Bu arada, Trabzonspor'un sezon başında FC Dallas takımından kadrosuna kattığı Fabian Castillo, bordo mavili takımda en çok forma şansı bulan Kolombiyalı oyuncu oldu. Trabzonspor'da 2009-10 sezonunda transfer edilen forvet oyuncusu Teofilo Gutierrez lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplam 24 maçta 1322 dakika forma giyerken, 21 lig ve 6 kupa karşılaşmasında 1841 dakika görev alan Castillo bu oyuncuyu geride bıraktı ve bordo mavili takımda forma giyen Kolombiyalı oyuncular arasında en çok süre alan isim olmayı başardı. Trabzonspor'da devre arasında takıma katılan bir diğer Kolombiyalı Hugo Rodallega ise 8 maçta 488 dakika sahada kaldı.



- Trabzon