Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Maçın 8. dakiaksında ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan El Kabir'in sert şutunda, kaleci Esteban meşin yuvarlağı son anda yatarak kornere çelmeyi başardı. 27. dakikada sağ kanattan Okay Yokuşlu'nun yaptığı ortada, altıpas önünde N'Doye'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI

31. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Dönen topa savunma sahip olarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada sağ kanattan Olcay Şahan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'dan önce Salih Dursun araya girerek uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. YARI GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın 51. dakikada attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Bordo mavili ekibin parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı'nın harika pasında topla buluşan Rodallega, bu sezonki 7. golünü Antalyaspor ağlarına gönderdi. Fırtına, 55. dakikada Uğur Demirok'un golüyle farkı ikiye çıkarttı.

ETO'O - ESTEBAN GERGİNLİĞİ

Karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonspor kalecisi Esteban Alvarado ve Samuel Eto'o arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Esteban'ın topu oyuna genç soktuğu gerekçesiyle Eto'o'nun yaptığı müdehale sonrası yaşan gerginlikte hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu iki futbolcuyu da sarı kart gösterdi. 62. dakikada gelişen Antalyaspor atağıdan Trabzspor kalecisi Esteban'ın ceza sahası dışında topa müdehalesine Antalyasporlu futbolcular uzun süre itirazda bulundu.

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, 65. dakikada attığı şık golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 47'ye yükselterek 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 43. puanda kalan Antalyaspor ise 6. sırada yer alıyor.