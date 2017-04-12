- Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı



TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından 3 günlük izin yapan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla başladı.

Salonda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştiren bordo-mavililer, Antalyaspor maçı hazırlıklarına saat 18: 00'de yapacağı çalışma ile devam edecek.