Trabzonspor, Antalyaspor'a Konuk Oluyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Ligin ikinci bölümünde 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra geçen hafta iç sahada Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.
Ligde son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı kaptan Onur Recep Kıvrak'ın haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Kosta Rikalı kaleci Esteban'ın takımda yer alması bekleniyor.
Antalya Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bordo-mavililerin Antalyaspor karşısına Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.
Ligde Trabzonspor 44 puanla 5'inci, Antalyaspor ise 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.