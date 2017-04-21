- Trabzonspor Antalya'ya gitti



TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya gitti.

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenman sonrası saat 15.50 sıralarında Antalya'ya hareket etti.

Trabzonspor kafilesine Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen ile Okan Alemdaroğlu eşlik ederken, 24 futbolcunun yer aldığı kafilede kart cezalısı olan kaleci Onur Recep Kıvrak dışında tüm futbolcular bulundu.