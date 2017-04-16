Trabzonspor Abdülkadir'i Korumaya Aldı!

UEFA'nın gelecek vadeden oyuncular arasında ilk beş içerisinde gösterdiği ve "Türk Messi" yakıştırması yaptığı Abdülkadir Ömür'ün bu sezon yeteri kadar şans bulamaması camiada üzüntüye neden oldu.



Yönetim, 17 yaşındaki orta sahanın kaybolmaması için teknik direktör Ersun Yanal ile durum değerlendirmesi yapacak.



Abdülkadir'in sezon sonunda takımda tutulma ihtimalinin yüksek olduğu ancak Avrupa'da bir kulübe kiralanarak gelişiminin takip edilmesinin de ihtimaller arasında bulunduğu belirtildi.



Genç oyuncunun kalitesinin asla tartışılmayacağını belirten Yanal da, "Hem Abdülkadir hem de Yusuf Yazıcı uzun zaman bu takıma hizmet edecek" diye konuştu.



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(Trabzon Kulis)