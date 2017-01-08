Trabzonspor, Aatıf'ı Antalya'daki Kampına Getirdi

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferi için artık resmi imzaların atılmasına yoğunlaşırken, bordo-mavili ekip de sarı-lacivertlilerden Aatif Chahechouhe'nun transferi için mesai harcıyor.

ANTALYA'YA KAMPA GELDİ

Fenerbahçe'de kamp kadrosuna alınmayan Aatıf'a teknik direktör Dick Advocaat'ın planları arasında yer almadığı bildirilince, Faslı futbolcu Trabzonspor'un teklifiyle ilgilenmeye başladı. Trabzonspor, Aatıf'ı Antalya'ya getirerek bordo-mavililerin kamp yaptığı otelde Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA USTA VE YANAL İLE 1,5 SAATLİK GÖRÜŞME!

Trabzonspor'un ciddi şekilde kadrosuna katmak istediği Aatıf Chahechouhe, Antalya'da Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile önemli bir görüşme yaptı. Yanal ve Usta, Fenerbahçeli futbolcuya planlarını ve onu takımda ne kadar görmek istediklerini aktardı. Aatıf'ın Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile yaptığı bu görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

PAZAR GÜNÜ İKİNCİ GÖRÜŞME YAPILACAK!

Ersun Yanal görüşmede Aatıf Chahechouhe'ya kendisiyle ilgili planlarından bahsetti. Muharrem Usta ise Aatıf ile maddi şartlarda ortak noktayı bulmaya çalıştı. Yapılan son görüşmenin ardından taraftarlar, Pazar günü yeniden bir araya gelmek üzere anlaştı. Pazar günü, Antalya'da yapılacak ikinci görüşme sonrasında Aatıf'ın geleceği belli olacak.

AATIF'IN KAFASINI KARIŞTIRAN TEKLİF RICA ÇALIMBAY'DAN

Bu arada Aatif Chahechouhe'nun Trabzonspor ile görüşmesine rağmen kafasını karıştıran bir Süper Lig ekibi olduğu ortaya çıktı. Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Aatif Chahechouhe'yu ciddi şekilde istediği ve bu nedenle sarı-lacivertli futbolcunun Trabzonspor'a net bir cevap veremediği öğrenildi.

Sivasspor'dan eski hocası olan Rıza Çalımbay'ın Aatıf'ı istemesi, Faslı futbolcunun Antalyaspor'a olumlu bakmasına neden oldu. Aatıf'ın yapacağı görüşmelerin ardından kısa bir süre içerisinde geleceğine karar vermesi bekleniyor.