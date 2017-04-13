Trabzonspor'a Sürpriz İsim!

Pazartesi günü Romanya'da Dinamo Bükreş'in Astra'yı 2-1 yendiği maçı izleyen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak Salı akşamı da Ujpest'in deplasmanda Vasas'ı 3-2 yendiği karşılaşmayı takip etti. Vasas'ın golünü atan Türk oyuncu Mahir Sağlık'la maç sonu bir araya geldi. Tecrübeli oyuncudan Macar Ligiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Mahir'in Kazak'ı Macar Milli Takımı'nda da oynayan 21 yaşındaki takım arkadaşı Mate Vida hakkında bilgilendirdiği ise gelen bilgiler arasında.



Mate Vida kimdir?



21 yaşındaki Mate Vida önliberoda forma giyiyor. Ülkesi Macaristan'da Vasas takımının altyapısında yetişti. Halen aynı takımda forma giyiyor. 1.82 boyundaki oyuncunu takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri 750 bin Euro olarak gösterilen Mate Vida, bu sezon takımıyla 21 maça çıktı.



(Fotospor)