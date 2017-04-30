Trabzonspor'a Slovak Yıldız!

Trabzonspor'un devre arası transferinde uzun süre peşinde koştuğu ancak renklerine bağlayamadığı oyuncunun transferinde gelişmeler yaşanıyor.



Katar takımlarından Al Gharafa'da forma giyen 28 yaşındaki Slovak oyuncu Vladimir Weiss için yeniden harekete geçildi.



Oyuncunun, milli takımdan arkadaşları Durica ve Bero'dan Trabzonspor hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yetenekli oyuncunun da Bordo-Mavili ekibin teklifine sıcak baktığı, bu konuda Trabzonspor yönetimine Durica ve Bero'nun olumlu rapor verdiği aktarıldı.



10 numara pozisyonunda oynayan Weiss, aynı zamanda her iki kanadı da etkili kullanabiliyor. Vladimir Weiss, bu sezon toplamda 21 maça çıktı ve 10 gol 2 asistlik performans gösterdi.



Oyuncunun şuanki piyasa değeri 3 milyon Euro.



(Olay61)