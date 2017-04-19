Trabzonspor'a Rüya Kadro! Kimler Yok Ki!
Burak, Bony, Ribery, Tunay, Doria, Tolgay, N'diaye, Alper, Emre ve Deniz gibi isimler taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.
50. yılda şampiyonluk planları yapan Trabzonspor'un transfer listesinde Burak Yılmaz, Bony, Ribery, Tunay Torun, Doria, Tolgay Arslan, N'Diaye, Alper Potuk, Emre Akbaba ve Deniz Türüç gibi isimler bulunuyor. Ara dönemde yaptığı transferler ve ikinci yarıda aldığı başarılı saha sonuçlarıyla taraftarlarına gelecek adına umut aşılayan Trabzonspor yönetimi, yeni sezon için de sıkı bir çalışma içine girdi. 50. yılda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren bordomavililerde transferde adı geçen isimler şimdiden taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da yer aldığı transfer listesi "Rüya takım" diye yorumlandı.
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Listede Guoan'dan Burak (Forvet-31 yaşında), M.City'den Bony (Forvet-28 yaşında), Bayern Münih'ten Ribery (orta saha-34 yaşında), Marsilya'dan Doria (Stoper- 22 yaşında), Beşiktaş'tan Tolgay Arslan (Orta saha- 26 yaşında), Fenerbahçe'den Alper Potuk (Orta saha- 26 yaşında), Kasımpaşa'dan Tunay Torun (Sağ kanat- 26 yaşında), Osmanlıspor'dan N'diaye (10 numara-26 yaşında), Alanyaspor'dan Emre Akbaba (10 numara-24 yaşında) ve Kayserispor'dan Deniz Türüç (Sağ kanat-24 yaşında) de bulunuyor. Ayrıca Hollanda'nın Nijmegen takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha Ferdi Kadıoğlu'nun da peşinde olan Fırtına, taraftarlarına umut aşılıyor. Transfer çalışmalarıyla bizzat Yanal'ın ilgilenmesi de büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Fotomac