Trabzonspor'a Muhteşem 5'li!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın listesinde yurt içinden de yurt dışından da isimler var, ancak hepsi tanıdık...
16 Nisan 2017 Pazar 15:30
Kaynak:
Sporvadisi.com
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