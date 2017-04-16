Trabzonspor'a Muhteşem 5'li!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın listesinde yurt içinden de yurt dışından da isimler var, ancak hepsi tanıdık...

Trabzonspor'a Muhteşem 5'li!


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