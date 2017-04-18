Trabzonspor'a Menajerler Önerdi! Traore İçin Top Kazak'ta

Uzun süre Trabzonspor'un Luciano Narsingh transferini yöneten menajer Hıdır Özden'den sürpriz bir teklif geldi... geçen sezon başında bordo-mavili eibe Presnel Kimpembe'yi de öneren Özden'in yeni teklifi ise Adama Traore oldu.



Monaco'nun oyuncusu olmasına rağmen Portekiz'in Rio Ave takımında forma giyen 21 yaşındaki Malili oyuncuyu Trabzonspor'a teklif eden Özden, hayal bile edilemeyecek bir rakama Traore'yi getirebileceğini aktardı. Özden, Traore'yi istenirse kiralık olarak bile getirebileceğini ama sonrasında göstereceği performansla "neden bonservisini almadık?" diye dert yanılabileceğinden de bahsetti.



Adama Traore ismi Ersun Yanal'ın önüne giderken, Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak'ın Malili oyuncuyu izleyeceği ve transfer listesine dahil edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılacağı bildirildi.



Adama Traore kimdir?



21 yaşındaki oyuncu Bamako altyapısında yetişti. 2014 yılında Lille'in B takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Sonra Mouscron ve Lille takımında oynadıktan sonra 2015 yılında Monaco'ya transfer oldu. Rio Ave takımında kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu bu sezon 11 maçta oynadı ve 3 gol attı. Oyuncunun transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösterilirken, Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Kaynak: Fotospor