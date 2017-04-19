Trabzonspor'a Kiralık Gelecekti'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Bayern Münih'e 4. golü atan Real Madrid´in genç yıldızı Marco Asensio'yu geçen yıl almak istediklerini açıkladı



Aydın, sosyal medya hesabı twitterdan Asensio'nun golü sonrası, 'Ah Asensio ah' şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, 'Asensio ile Bero'yu aynı ekip mi belirledi?' sorusu üzerine, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi.



Bilindiği gibi Aydın, devre arasında transfer komitesindeki görevinden istifa etmişti.