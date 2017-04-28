Trabzonspor'a Fransız 10 Numara!

Gelecek sezon orta alan için birçok isimle temasa geçilirken, bir süredir teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcılarının Fransa'nın Nice takımının orta alandaki yıldızı Valentin Eysseric'i takibe aldığı belirtildi.



25 yaşındaki oyuncu ile ilgili 'müthiş bir 10 numara. Oyunu iki yönlü oynayabiliyor' raporu sonrası yönetimin harekete geçtiği sezon sonu serbest kalacak futbolcu ile ilk temasın olumlu olduğu belirtildi.



Eysseric'in 'gelirim' yanıtı vermesinden sonra düğmeye basan Trabzonspor, lig biter bitmez işi bitirmeyi ve bu bölgeyi kaliteli bir transfer ile güçlendirmeyi amaçlıyor.



Bu sezon Nice ile 27 kez sahaya çıkan ve 4 golün yanında 7 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız için başta Everton olmak üzere birkaç İngiliz ekibinin de devrede olduğu ifade edildi. Trabzonspor'un Eysseric için yakın zamanda Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor.



(Fotomaç)