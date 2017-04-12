Trabzonspor'a Bir Kolombiyalı Daha!

Trabzonspor'da erken başlayan transfer çalışmalarında forvet mekvisi için Meksika kulübü CF Monterrey'den Kolombiyalı Dorlan Pabon'un ismi gündeme geldi.



Castillo ve Rodallega'nın ardından gelirse takımdaki 3'üncü Kolombiyalı olacak Pabon'u canlı olarak izleyen teknik ekibin, özellikle teknik kapasitesinin yüksekliğine vurgu yaptığı ifade edildi.



Sözleşmesi 2019'da sona erecek futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olması transfer için handikap oluşturuyor.



(Sabah)