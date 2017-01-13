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Trabzonspor 3 Puanla Başladı
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Trabzonspor 3 Puanla Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.

Trabzonspor 3 Puanla Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: Dunya.com

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