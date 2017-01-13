HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Trabzonspor 3 Puanla Başladı
BİST
81.524 %0,78
DOLAR
3,7253 %-0,95
EURO
3,9635 %-0,87
PARİTE
1,0642 %0,18
ALTIN
143,47 %-0,75
FAİZ
11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
New York Borsası 'Karışık' Kapandı
Vodafone ve Axon Reçetesiyle 4.76 Milyon H...
Trabzonspor 3 Puanla Başladı
13 Ocak 2017 Cuma 23:07
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında
Trabzonspor
, deplasmanda
Bursaspor
'u 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9161050] Dunya.com
Spor Toto Süper Lig
,
Bordo Mavili Takım
,
Trabzonspor
,
Süper Lig
,
Bursaspor
5
95
22
Devletten kredi aldı, çiftlik kurdu, bir günde dünyası başına yıkıldı
Dünyanın bayıla bayıla yediği Nutella'ya rapor şoku!
Ünlü dönerci FETÖ'den gözaltına alındı
Fiyatı yüzde yüz zamlandı, kilosu tam 600 lira oldu
Birçok ile ulaşım bir saate inecek
Bina yapımında devrim gibi karar
İlişki sırasında yaptığı yaramazlık nedeniyle tecavüze mahkum oldu