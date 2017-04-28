Trabzonspor 3 Puan Peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Trabzonspor, 29'uncu hafta karşılaşmasında seyircisi önünde oynayacağı Gençlerbirliği karşısında 3 puan hedefliyor.



Ligin 2'nci yarısında geride kalan 12 haftasında sadece 1 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla Avrupa Kupaları'na katılmak için iddialı konuma gelen Trabzonspor, rakiplerini yakalama fırsatı için yarın sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



11'DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR



28'nci haftada Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 2 forvet oyuncusu Hugo Rodallega ve Dame N'Doye'u birlikte oynatarak hücum zenginliğini artıran teknik direktör Ersun Yanal'ın Gençlerbirliği karşısında da aynı 11'i büyük oranda koruyacağı bildirildi. Deneyimli teknik adamın 11'de tek değişiklik yaparak sadece kalede Esteban'ın yerine Antalyaspor maçıyla cezasını tamamlayan Onur Recep Kıvrak'a görev vermesi bekleniyor.



GENÇLERBİRLİĞİ İLE 66'NCI RANDEVU



Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacakları maçla birlikte ligde 66'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 37, Gençlerbirliği'nin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.



CEZA SINIRINDA 5 İSİM VAR



Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerde, 3'er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30'uncu haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



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