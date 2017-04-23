Trabzonspor, 23 Nisan'ı Kulüp Tesislerinde Kutladı

Trabzonspor, 23 Nisan'ı kulüp tesislerinde kutladı(Tür: Spor)

Trabzonspor, 23 Nisan'ı kulüp tesislerinde kutladı

(Tür: Spor)

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Bordo Mavili Takım, Trabzonspor, 23 Nisan