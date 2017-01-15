Trabzon'da kurulu bulunan Oltan-Köleoğlu Enerji Şirketi tarafından Çorum'un Mecitözü ilçesinde yapımı süren Biyokütle Enerji Santrali (BES) gelecek yılın başında üretime geçecek.
Günümüzün tercih edilen temiz ve yenilebilir enerji kaynakları alanında biyokütlenin yanısıra rüzgar ve güneş enerjisi alanında da yatırımlara yönelen Oltan-Köleoğlu Enerji'nin Çorum'daki BES'in yaklaşık 400 dönümlük bir alanda geçen yıl başlatılan inşaatı bu yıl sonunda tamamlanacak.
Şirketin ortaklarından Şükrü Güngör Köleoğlu, yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırım ile üretime geçecek olan BES'de yörede anız olarak adlandırılan bitki atıklarının ile orman ürünlerinin kullanılacağını söyledi. Köleoğlu, enerji üretiminde yenilebilir kaynaklara öncelik verdiklerini, bu alandaki yatırımları Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde yapacaklarını da ifade etti.
Şirket Genel Müdürü Ertuğrul Doğan'da, gelecek yıl 5 mw'lik kapasite ile üretime geçecek santralde sonraki yıllarda hedefin bunu kademeli olarak 100 mw'ye çıkarmak olduğunu belirterek, BES'in yerinin Çorum olarak seçilmesinde, yöredeki hammadde bolluğunun önemli etken olduğunu, tarımsal atıkların değerlendirilerek hem enerji elde edileceğini, hem de çevre temizliğine katkı sağlanmış olunacağını bildirdi. - TRABZON
Trabzonlu Müteşebbisler Çorum'a Bes Kuruyor
Trabzon’da kurulu bulunan Oltan-Köleoğlu Enerji Şirketi tarafından Çorum’un Mecitözü ilçesinde yapımı süren Biyokütle Enerji Santrali (BES) gelecek yılın başında üretime geçecek.
Trabzon'da kurulu bulunan Oltan-Köleoğlu Enerji Şirketi tarafından Çorum'un Mecitözü ilçesinde yapımı süren Biyokütle Enerji Santrali (BES) gelecek yılın başında üretime geçecek.
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