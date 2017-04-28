Trabzonlu Doktor Hakkarililer'in Sevgisini Kazandı

HAKKARİ'ye 3 ay önce atanan Trabzonlu 33 yaşındaki ortopedi uzmanı Dr. Hüseyin Çümen, hastalara gösterdiği ilgi ve yaptığı başarılı ameliyatlarla halkın sevgisini kazandı. Dr. Çümen, "Kimse burdan kaçmasın, Hakkari gayet güzel bir yer. Ben çok memnunum" dedi.



İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Hüseyin Çümen, 3 ay önce Hakkari Devlet Hastanesi'ne atandı. Atandığı günden bu yana birçok hastaya diz protezi ve çeşitli ameliyatlar yapan Dr. Çümen, tek ortopedi uzmanı olması nedeniyle de çok sayıda hastayı muayene ediyor. Son olarak 18 gün önce yüksekten düşmesi sonucu sol kalçasında kırıklar oluşan Hasan Öztunç ve sol ayağı nedeniyle oturmada büyük sıkıntı yaşayan 61 yaşındaki Zerife Çivi, yapılan ameliyatlarla eski sağlıklarına kavuştu. Dr. Çümen, Hakkari'yi ve Hakkari insanını çok sevdiğini belirterek şöyle dedi:



"Ben atandığım günden bu yana yaklaşık 150 ile 200 arasında hastayı çeşitli ameliyatlar yaptım. Hasan Öztunç kalça kırığı şikayeti ile buraya geldi. Biz ameliyatını yaptıktan sonra kendisi sağlığına kavuştu ve referandum için de oyunu kullanabildi. Ayrıca günde 100 ile 180 arasında hastaya bakıyorum. Bu yoğun şartlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Gece- gündüz çalışıyoruz. Bazen gece bile yaptığımız ameliyatlar oluyor. Hiç boş zamanımız yok. Diz protezi ameliyatları burada pek yapılmıyordu. Biz geldiğimizden beri burada 6 tane diz protezi ameliyatı yaptık ve spor yaralanmaları gibi ameliyatları da yaptık. Buradaki hasta yoğunluğu çok fazla. Ama hizmet vermekten memnunum. Kimse burdan kaçmasın, Hakkari gayet güzel bir yer."



- Hakkari