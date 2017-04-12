Trabzon Valisi Yavuz, Sporcularla Buluştu

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi futbol takımı ile bir araya geldi.



Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yavuz'un, Türkiye Liselerarası Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale kalıp, önümüzdeki hafta Kırşehir'de mücadele edecek olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi futbol takımıyla moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldiği ifade edildi.



Açıklamada, Vali Yavuz'un şu ifadelerine yer verildi:



"Çeyrek finale çıkarak gösterdiğiniz başarıyı bundan sonraki süreçte de göstereceğinize inanıyoruz. Kırşehir'deki müsabakanın sonucu ne olursa olsun Trabzon olarak her zaman sizlerin yanınızdayız."