Trabzon Valisi Yavuz Açıklaması

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, seyir terasları sayesinde Sümela Vadisi'nin daha cazip hale geleceğini belirtti.



Turizm işletmecileriyle Zigana Dağı'ndaki bir otelde bir araya gelen Yavuz, kış turizm sezonu çalışmaları hakkında işletmecilerden bilgi aldı. İşletmecilerle bir süre sohbet eden Yavuz, sorun ve isteklerini dinledi.



Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bölge açısından turizmin önemli olduğunu vurgulayarak, "Madem ki işimiz turizm, turizmin gereklerini de yerine getireceğiz. İşletmecilerimizin çalışmalarından memnunuz. Ancak bu memnuniyeti daha da artırmalıyız. Özellikle hijyene, fiyat listelerimize ve hizmetlerimize dikkat etmeliyiz." dedi.



Küresel ısınmadan dolayı da bölgenin şanslı olduğunu dile getiren Yavuz, "İlimizde de Maçka Vadisi, Zigana ve Hamsiköy turizm konusunda istikbali parlak olan yerlerdendir." ifadelerini kullandı.



Yavuz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Sümela Manastırı bölgesi için hazırlanan "Seyir Terasları" projesini de inceledi.



İlgililerden konu hakkında bilgi alan Yavuz, "Seyir terasları sayesinde Sümela Vadisi daha cazip hale gelecek." şeklinde konuştu.



Toplantıya, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Maçka Kaymakamı Haluk Çakmak, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile çok sayıda turizm işletmecisi katıldı.



Vali Yavuz ve beraberindekiler toplantının ardından ilçeye bağlı Hamsiköy Mahallesi'ne geçerek, incelemelerde bulundu, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.



Öte yandan Vali Yavuz, toplantı öncesi Maçka Kaymakamlığına atanan Haluk Çakmak, Maçka Cumhuriyet Savcılığına atanan Veysel Taşkın ile Maçka Hakimliğine atanan Selda Atasoy Eskiçırak'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Yavuz, ardından Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile de bir araya gelerek, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.