Trabzon'un 5 İlçesine 30 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Trabzon'un güney ilçelerinin kanalizasyon ve atık su sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün hazırladığı ve bu yıl içinde ihaleye çıkarmayı planladığı Güney İlçeleri Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile Çaykara, Hayrat, Dernekpazarı, Maçka ve Şalpazarı ilçe merkezlerinin kanalizasyon, şebeke ve atık su bertaraf sorunlarının çözüme kavuşturulacağı belirtildi.



Proje kapsamında söz konusu beş ilçede de kanalizasyon şebeke hattı ile atık su arıtma tesisleri inşa edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında yüzde 50 kredi ve yüzde 50 hibe finansmanı ile gerçekleştirilecek projenin yaklaşık 30 milyon lira maliyetle tamamlanması öngörülüyor. Bu kapsamda Dernekpazarı Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının 8,5 milyon, Maçka Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının 8,5 milyon, Hayrat Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu inşaatının 4,5 milyon, Şalpazarı Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının 4,5 milyon ve Çaykara İlave Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının 4 milyon lira maliyetle inşa edilmesi planlanıyor."



Açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünün, Trabzon'un diğer güney ilçelerinden Tonya'da başladığı kanalizasyon inşaatının ise sürdüğüne işaret edilerek, 9 milyon lira maliyetli projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.



Köprübaşı ilçesinin ise kanalizasyon şebeke inşaatının devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlçenin atık su problemini çözüme kavuşturacak Köprübaşı Atıksu Arıtma Tesisi Projesi hazırlık aşamasında çalışmalara devam ediliyor, şebeke ve arıtma tesisi 2,75 milyon liraya mal olacak. Trabzon'un bir diğer güney ilçesi olan Düzköy için kanalizasyon şebeke ve atık su arıtma tesisi projesi hazırlanıyor." ifadesinde bulunuldu.



Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



"Söz konusu projelerin tümünü tamamlayarak güney ilçelerinin kanalizasyon ve atık su sorunlarını ortadan kaldıracağız. TİSKİ Genel Müdürlüğü ilçelerimizde yılların birikmiş sorunlarını imkanlar ölçüsünde çözmeye çalışmaktadır. Güney ilçelerdeki bu çalışmalar insan ve çevre sağlığı için büyük önem arz ediyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla ilçelerimiz modern bir altyapıya kavuşmuş olacak. Çağımızın şartları bunu gerektirmektedir."