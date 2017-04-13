Trabzon'un 18 İlçesinde 3 Bin Kişiyle Görüntülü Referandum Anketi

Trabzon'da bir yerel haber sitesinin 18 ilçede 3 bin kişiyle yaptığı görüntülü referandum anketinde yüzde 70 'evet', yüzde 30 'hayır' çıktı.



'61saat.com' isimli yerel haber sitesi, Trabzon'un 18 ilçesinde görüntülü anket çalışması yaptı. Gittiği her ilçede vatandaşa referandum ile ilgili görüşlerini ve oyunu soran site çalışanları, yaptıkları görüntülü anketin sonuçlarını açıkladı. Trabzon'da 3 bin kişi üzerinde yapılan görüntülü ankette vatandaşların yüzde 70'inin 'evet', yüzde 30'unun ise 'hayır' oyu vereceği kaydedildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan '61saat.com' internet sitesi imtiyaz sahibi Erhan Esaspehlivan, referandum da verecekleri oyu sordukları vatandaşların bir çoğundan "Sana ne, sana mı soracağım, kararım seni mi ilgilendirir" şeklinde cevaplar aldıklarını belirtti. Esaspehlivan, "Trabzon'un 18 ilçesinde yaklaşık 3 bin kişiye mikrofon uzatarak referandum da 'Evet mi hayır mı?' diyeceksiniz diye sorular sorduk. 18 ilçede yaptığımız çalışmalarda gördük ki evet diyenler de, hayır diyenler de Tayyip Erdoğan için oy kullanacak. 'Evet' diyenler Tayyip Erdoğan'ı sevdikleri için, 'hayır' diyenler de Tayyip Erdoğan'ı sevmedikleri için 'hayır' diyecek. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevdiğim için 'hayır' diyeceğim diyen hiç yok gibiydi. Genel olarak herkes maddelere bakmış. İl ve ilçe merkezlerinde yaptığımız röportajlarda Trabzon genelinde yüzde 65-75 arası bir evet var. AK Parti'nin oyu taşrada biraz daha fazla" ifadelerini kullandı. - TRABZON