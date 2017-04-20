Trabzon Türkiye'nin Yazılım Merkezi Olacak'

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Kamil Hayali, bir yazılım teknoloji Ar-Ge merkezi kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, amaçlarının Trabzon'u Türkiye'nin yazılım merkezi haline dönüştürmek olduğunu söyledi.