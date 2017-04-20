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Trabzon Türkiye'nin Yazılım Merkezi Olacak'
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Trabzon Türkiye'nin Yazılım Merkezi Olacak'

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Kamil Hayali, bir yazılım teknoloji Ar-Ge merkezi kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, amaçlarının Trabzon'u Türkiye'nin yazılım merkezi haline dönüştürmek olduğunu söyledi.

Trabzon Türkiye'nin Yazılım Merkezi Olacak'

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Kamil Hayali, bir yazılım teknoloji Ar-Ge merkezi kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, amaçlarının Trabzon'u Türkiye'nin yazılım merkezi haline dönüştürmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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