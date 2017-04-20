Trabzon Türkiye'nin Yazılım Merkezi Olacak'
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Kamil Hayali, bir yazılım teknoloji Ar-Ge merkezi kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, amaçlarının Trabzon'u Türkiye'nin yazılım merkezi haline dönüştürmek olduğunu söyledi.
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Kamil Hayali, bir yazılım teknoloji Ar-Ge merkezi kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, amaçlarının Trabzon'u Türkiye'nin yazılım merkezi haline dönüştürmek olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Rus turistler referandum sonucundan etkilenmedi
-
CHP'nin iki saatlik Meclis'ten çekilme macerası pahalıya patladı
-
Rubin paranoyaklaştı: Erdoğan AB liderlerine suikast düzenleyecek
-
Bursa'nın baş belası 'yeşil saçlı kız' yakalandı
-
Bir devin çöküşü! Mucize gerçekleşmedi